Lojistik sektöründe 30 yılı aşkın deneyimi bulunan Filiz Bakır, mayıs itibarıyla aile şirketleri olan CDA Lojistik’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Kariyer yolculuğuna 1994 yılında başlayan Bakır, Yeni Antalya Transport bünyesinde uzun yıllar tedarik zinciri planlaması, operasyon yönetimi, proje sevkiyatları ve müşteri ilişkileri gibi birçok alanda sorumluluk üstlendi. Bakır, 2016 yılı itibariyle NTG Group (Nordic Transport Group) çatısı altında İskandinav-Baltık hatları ve proje taşımacılığı alanlarında yöneticilik görevlerini başarıyla yürüttü.

Edindiği birikim ve uzmanlıklarıyla artık CDA Lojistik çatısı altında, aile şirketlerinin gelişimine katkı sunmaya devam edecek olan Bakır, Yönetim Kurulu’ndaki yeni göreviyle şirketin kurumsal stratejilerine yön verecek.