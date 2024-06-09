Hamas Siyasi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki bölgelere gerçekleştirdiği yoğun saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Haniye, "Halkımız teslim olmayacak ve direniş (Hamas), bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecek. Eğer (İsrail) işgal, kendi tercihlerini bize zorla kabul ettirebileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalıdır" ifadelerini kullandı. Haniye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Nuseyrat ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki diğer bölgelere yönelik saldırılarında en az 55 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.