Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün finansman sağladığı ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği tespit edildi. Ayrıca, şirketin yurt dışına genişleyerek para transferi sağladığı da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "FETÖ ile Mücadelemiz Devam Ediyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 31 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanını hedef aldığını belirtti. Ayrıca, operasyonların detaylarına da yer verdi ve FETÖ'nün "Referans Temelli Büyüme" sistemiyle yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yurt İçi ve Yurt Dışında Para Transferi ile Finansman Sağladılar

Operasyonun sonuçlarına göre, Maydonoz Döner'in şubeleri örgüte bağlı kişilere istihdam sağlamak ve para temin etmek amacıyla kullanılmış. Ayrıca, şirketin yurt dışı bayilikleriyle para transferlerini kolaylaştırdığı tespit edildi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, bu paraların örgüt üyelerine iletildiği belirlendi.

FETÖ'nün Yöntemi: Şirketi Finansal Kaynak Olarak Kullanmak

Operasyonda, şirketin gayri resmi ortaklık sistemiyle örgütle bağlantılı şahıslara finansman sağladığı, hisse satışlarında elde edilen paraların örgüt iltisaklı esnaflar üzerinden emanet usulü ile transfer edildiği ortaya çıktı. Ayrıca, şirketin bayilerinde örgütsel toplantılar düzenlendiği ve kazanılan paraların örgüt üyelerine dağıtılması talimatlarının verildiği kaydedildi.