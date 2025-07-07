Türkiye fındık piyasasında uzun yıllardır tartışmalara neden olan İtalyan gıda devi Ferrero hakkında Ankara 15. İdare Mahkemesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na sunduğu taahhütleri "inandırıcı ve güvenilir bulmadığı" gerekçesiyle iptal etti. Bu karar, Ferrero’nun Türkiye’deki fındık alım, kırma ve ihracat faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Firma sadece Türkiye’den ithalat yapabilecek.

Taahhütler İkna Etmedi, Rekabet Kurulu Kararı Geçersiz Sayıldı

Mahkemeye, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORTAR ile Ordu merkezli yerel bir fındık firması tarafından açılan dava damgasını vurdu. Davada, Ferrero'nun Mart 2024'te Rekabet Kurumu'na sunduğu ve "fındık alımlarını devletin açıkladığı fiyatın altına düşürmeyeceğini" belirten taahhütlerinin yeterli görülmediği bildirildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

“Fındık piyasasında monopsona yakın bir güçle hakim durumda olan davalı şirketin, küresel ticari hacmi ve dikey entegre yapısı göz önünde bulundurulduğunda; yalnızca fiyat ve miktar odaklı taahhütlerin, piyasa yapısında kalıcı bir düzeltme sağlamadığı ve rekabet ihlallerini önleyici somut güvenceler sunmadığı anlaşılmaktadır.”

KOBİ’ler İçin Hayati Bir Karar

Kararda ayrıca, Ferrero’nun mevcut piyasa hakimiyetinin küçük ve orta ölçekli fındık işletmeleri üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturduğu ve bu durumun devam etmesi halinde sektörün rekabetçi yapısının çökme riski taşıdığı vurgulandı. Mahkeme, Rekabet Kurumu’nun bu durum karşısında daha etkin bir değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

Fındıkta Yeni Dönem Başlıyor

Davayı takip eden avukatlardan Ali Mertan, kararla birlikte Ferrero’nun Türkiye’deki ticari faaliyetlerini tasfiye etmek zorunda kalacağını söyledi. Mertan şu açıklamayı yaptı:

“Mahkeme, Rekabet Kurumu’nun Ferrero ile yaptığı taahhüt anlaşmasını iptal etti. Bu durum, Ferrero’nun Türkiye'de fındık alımı, kırımı ve ihracat faaliyetlerini sona erdirmesi anlamına gelir. Artık sadece ithalat yapabilecek. Yerli üretici üzerindeki baskı kalkacak; ihracatı Türk firmaları üstlenecek. 'Değerli tarım' adı altındaki kontrol uygulamaları da sona erecek.”

Hilmi Güler Haklı Çıktı

Fındıkta tekelleşmeye karşı yıllardır mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çabaları bu karar ile meyvesini verdi. Güler, fındık üreticisinin hakkını korumak ve piyasanın milli çıkarlar doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini her fırsatta dile getirmişti.

Bu kararla birlikte Türkiye’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta, yerli firmaların önünü açacak yeni bir dönemin kapısı aralanmış oldu.