TFF 3. Lig temsilcisi Orduspor 1967'nin 2026-2027 sezonu için tanıttığı yeni formalar geniş yankı uyandırdı. Özellikle üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Tanrı Türk'ü Korusun' ifadesinin ve Orhun Kitabeleri'ni simgeleyen tarihî motiflerin yer aldığı siyah forma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

'Toprak, Ruh ve Şeref' konseptiyle 3 özel tasarım

2026-2027 futbol sezonunda sahada giyeceği yeni formaları taraftarlarının ve kamuoyunun beğenisine sunan Orduspor 1967, lansmanda 'Toprak, Ruh ve Şeref' temalı üç farklı tasarım tanıttı. Kulübün köklü geçmişinden, Ordu'nun fındık emeğinden, doğasından ve Altınordu mirasından ilham alan formalar futbolseverlerin takdirini kazandı.

Orhun Kitabeleri ve Kadim Türk kültürü siyah zeminle buluştu

Koleksiyonun en dikkat çeken parçası olan siyah zeminli forma, kadim Türk tarihinin izlerini modern spor tasarımıyla bir araya getirdi. Orhun Kitabeleri'nden ilham alan motiflerin ve Göktürkçe 'Tanrı Türk'ü Korusun' yazısının altın renk detaylarla işlendiği tasarım, yalnızca Ordu'da değil, Türkiye genelinde futbolseverler ve sporseverler tarafından paylaşılarak büyük beğeni topladı.

Sosyal medya platformlarında binlerce yorum ve paylaşım alan forma, yeni sezon öncesinde kulübün kurumsal kimliğine ve tanıtımına da büyük katkı sağladı.

Öte yandan Orduspor 1967 takımı her maçta Ozan Erhan Çerkezoğlu'nun 'Türk'üm ben' müziği ve sözleri eşliğinde çıkacak.