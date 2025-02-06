Vasiyetnamenin Açıklanması

Ferdi Tayfur, Marmaris’in Adaköy Mahallesi’ndeki evinde yaşarken 15 Aralık 2024’te rahatsızlanmış ve ilk müdahalenin ardından Muğla’ya, oradan da Antalya’ya sevk edilmişti. Antalya’da tedavi görürken 2 Ocak 2025’te, 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının, 17 Ekim 2024’te noter huzurunda hazırladığı vasiyeti bugün Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

Duruşmaya, eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğulları Emirhan Turanbayburt ve Timur Turanbayburt, sanatçı Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur, avukatlarıyla birlikte katıldı. Ayrıca, bir diğer çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ile Nilüfer Gözalıcı da mahkemede hazır bulundu.

Mirasın Paylaşımı

Ferdi Tayfur’un vasiyetine göre:

Darüşşafaka Cemiyeti’ne: Marmaris Beldibi’nde iki daire ve İstanbul Fatih’te bir daire,

LÖSEV’e: Yalova’nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesindeki sekiz villa,

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne: Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire bağışlandı.

Sanatçının diğer taşınmazları çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak bırakıldı.

Beste, müzik ve telif hakları ise Nilüfer Turanbayburt’a verildi.

İtirazlar ve Mahkeme Süreci

Vasiyetin okunmasının ardından, aile fertlerine itirazları soruldu. Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur’un avukatı Edanur Yıldız Ülker, vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğer aile üyeleri vasiyeti kabul ettiklerini beyan etti.

Sanatçının eşi Zeliha Tayfur Bayburt, Ferdi Tayfur’un kararına saygı duyduklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV’e bağış yapması bizi mutlu etti. Çünkü bu, birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyor ve onur duyuyoruz" dedi. Basın mensuplarının "Neden boşanmadınız?" sorusuna ise "Eşim öyle istedi" yanıtını verdi.

Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt’un avukatı Edanur Yıldız Ülker, "Vasiyetnamenin iptali için dava açtık. Ayrıca mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için de hukuki süreç başlatacağız. Tuğçe Hanım şu an hamile ve duruma ilişkin detaylı açıklamayı ilerleyen süreçte yapacağız" dedi.

Mahkeme, vasiyetle ilgili itirazları değerlendirmek üzere duruşmayı 29 Nisan 2025’e erteledi.