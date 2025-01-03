Törende Yılın Siyaset Adamı ödülü Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmişti. Erdoğan, ödülünü Ferdi Tayfur’un elinden almıştı.

Ödül verildiği sırada konuşan Ferdi Tayfur: “Çok duygulandım, sanatçı olma yoluna çıktığım zaman başaracağımı biliyordum ama günün birinde halkın kalbinde gerçekten taht kurmuş olan güzel insan güzel bir başbakana ödül vereceğim hiç aklıma gelmemişti” ifadelerini kullanmıştı.

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ise yaptığı konuşmada Erdoğan’a hitaben: “Siyasetin Fatih terimi kim olacak? Fatih Terim, Galatasaray’ı Avrupa fatihi yaptı, Türkiye de başbakanını buldu, sayın başbakanım, sizden de Türkiye’yi Avrupa şampiyonu yapmanızı istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.