Fenerbahçe hata yapmadı! Hatayspor'u rahat geçti

Hatayspor 0-2 Fenerbahçe
Maçtan Dakikalar
3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin şutunu kaleci Erce uzaklaştırdı.
13. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topla beraber ilerleyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce kornere çeldi.
25. dakikada sol kanattan ceza alanına hareketlenen Dzeko'nun içeriye çevirdiği topta arka direkte Osayi-Samuel'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 0-1
40. dakikada Tadic'in ortasında Cengiz Ünder'in ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
45 İkinci yarı başladı
47. dakikada Strandberg'in kafa pasında Halil Dervişoğlu'nun volesi dışarıya çıktı.
52. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza alanına hareketlenen Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vuruşu az farkla dışarıya gitti.
55. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunu Burak Yılmaz çizgiden çıkardı.
56. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci Erce yatarak kontrol etti.
57. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutu İsmail Yüksek'e çarparak az farkla kornere çıktı.
59. dakikada Rui Pedro'nun pasında ceza yayı Halil Dervişoğlu'nun sert şutunu kaleci Livakovic iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Strandberg dk. 46), Maksimovic, Burak Yılmaz, Ghoulam (Cemali Sertel dk.60), Matondo, Boudjemaa (Ömer Faruk Beyaz dk. 69), Dele Bashiru (Doğukan Sinik dk. 60), Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dadashov dk.79)
Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Oosterwolde dk. 65), Becao (Bonucci dk. 82), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 88), İsmail Yüksek, Mert Hakan (Krunic dk.82), Szymanski, Cengiz Ünder Cengiz Ünder (Fred dk. 65), Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can, Ahmet Necat Aydın, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Osayi Samuel (dk.25), Cengiz Ünder (dk.40) Fenerbahçe
Sarı kartlar: Osayi Samuel, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Matondo (Hatayspor)