Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.
Salon: Etihad
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Fenerbahçe: Forrest 11, Onuralp Bitim 2, Tucker 23, Melli 3, Silva 4, Baldwin 11, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 1, Key 8, Clyburn 6, Shields 10, Sargiunas 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Dubai Basketbol: Okobo 14, Walkup 3, Anderson, Shengelia 8, Petrusev 7, Blossomgame 6, Mintz 2, Bertans 14, Kondic 5, Kabengele 9, Diakite 7, Wright 2
Başantrenör: Xavi Pascual
1. Periyot: 22-21
Devre: 47-39
3. Periyot: 64-65
Beş faulle çıkan: 39.23 Okobo (Dubai Basketbol)