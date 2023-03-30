Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan