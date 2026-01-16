ABD’de tarım dışı istihdam artışı 50 bin kişiyle beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranının %4,4’e gerilemesi ekonomide yavaşlama sinyallerine rağmen sert bir bozulma olmadığı algısını güçlendirdi.

İstihdam artış hızındaki zayıflama ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret ederken, işsizlik oranındaki düşüş iş gücü piyasasının halen görece dayanıklı olduğunu ortaya koydu. JOLTS ve ADP verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, düşük işe alım ve düşük işten çıkarma dengesinin sürdüğü görülürken, Fed’in yakın vadede acil bir faiz indirimi ihtiyacı olmadığı yönündeki görüşler öne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlattığına ilişkin haberlerin ardından da, para politikasında kısa vadeli bir değişiklik beklenmediği yönündeki beklentiler güç kazandı.

ABD’de açıklanan TÜFE verilerinde manşet enflasyon aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,2 artış göstererek beklentilerin hafif altında kaldı. Ancak söz konusu veriler, Fed’in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmasını gerektirecek ölçüde güçlü bir rahatlama sinyali sunmadı. Fed’in Bej Kitap raporu da ekonomik aktivitenin resesyon sinyali vermeden, hafif ve ılımlı bir büyüme patikasında seyrettiğine işaret etti.

Hafta boyunca ABD-İran gerilimi de yakından izlendi. Başkan Donald Trump’ın İran’la temasları iptal etmesi, Orta Doğu’ya yönelik sert söylemleri ve İran ile ticaret yapan ülkelere ABD ile ticarette %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması, küresel piyasalarda belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı. Yoğun haber akışının etkisiyle haftayı S&P 500 endeksi %0,33, Nasdaq 100 endeksi ise %0,16 yükselişle tamamladı.

Yurt İçinde Cari Denge, Bütçe ve Sanayi Üretimi Takip Edildi

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Kasım ayında cari işlemler dengesi 4 milyar dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 3,5 milyar dolar seviyesindeydi. Altın ve enerji hariç cari denge ise 2,1 milyar dolar fazla vererek olumlu seyrini sürdürdü. Mevsimsel etkiler ve öncü dış ticaret verileri dikkate alındığında, Aralık ayı cari açığının yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Aralık ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 528,1 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 411,5 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde bütçe gelirleri yıllık bazda %43,7 artışla 1,264 trilyon TL’ye yükselirken, bütçe giderleri %4,8 artışla 1,792 trilyon TL oldu. Bu gelişmelerle birlikte 2025 yılı genelinde merkezi yönetim bütçe açığı 1,799 trilyon TL’ye ulaştı. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı için bütçe açığının 2,8 trilyon TL seviyesine yükselmesi ve açığın GSYH’ye oranının %3,5 olması öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Kasım ayında aylık bazda %2,5, yıllık bazda ise %2,4 artış kaydetti. İki aylık daralmanın ardından gelen toparlanmada imalat sanayi sektörü belirleyici oldu. Öncu göstergeler Aralık ayında da büyüme eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor.

Veri akışının görece sakin olduğu haftada BIST 100 endeksi %3, Katılım 100 endeksi ise %5 değer kazandı. Her iki endeks de tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Önümüzdeki Dönemde Gözler Kritik Verilerde

ABD tarafında çeyreklik PCE fiyat endeksi ve büyüme verileri, yurt içinde ise TCMB faiz kararı ile Fitch ve Moody’s’in Türkiye kredi notu değerlendirmeleri takip edilecek. ABD’de istihdam piyasasında belirgin bir zayıflama görülmemesi, Fed’in faiz politikasında temkinli duruşunu koruyacağı beklentilerini desteklerken, çekirdek PCE verisi önümüzdeki haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıca ABD’de üçüncü çeyrek büyüme verisinin ilk okumada %4,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise Aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından, 22 Ocak Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı piyasaların odağında olacak. Bunun yanı sıra Fitch ve Moody’s’in Türkiye’ye yönelik kredi notu ve görünüm değerlendirmeleri yakından izlenecek.