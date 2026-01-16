Analistlere göre kısa vadeli görünüm halen “yukarı yönlü” ve piyasada yeni bir yükseliş için kritik bir eşikte bulunuluyor.

Kritik direnç 98 bin dolar

Uzmanlara göre Bitcoin’in yeniden altı haneli fiyatlara ulaşabilmesi için 98.000 dolar seviyesinin aşılması büyük önem taşıyor. Bu seviye, kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetini temsil ediyor. Glassnode analisti Chris Beamish, Bitcoin’in “önemli bir dönüm noktasına yaklaştığını” belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılığın yükseliş momentumunu hızlandırabileceğini vurguladı.

“Trend yukarı” mesajı

MN Capital Kurucusu Michael van de Poppe, Bitcoin’in 91.200 dolar seviyesindeki 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece trendin yukarı olduğunu söyledi. Van de Poppe’ye göre 100.000 dolar seviyesinin kırılması artık bir zaman meselesi.

Analist Mags ise Bitcoin’in haftalık grafikte Mart 2023’ten bu yana koruduğu uzun vadeli trend çizgisinden yeniden destek aldığını ifade etti. Mags, bu trend çizgisinden her sıçramanın güçlü yükselişler getirdiğine dikkat çekti. Bitcoin’in Ekim 2023’te aynı destekten sıçradıktan sonra Mart 2024’te 73.800 dolarla rekor kırdığı ve bu süreçte yüzde 172’lik ralli yaptığı hatırlatıldı.

113 bin dolar hedefi gündemde

Teknik analizlere göre Bitcoin fiyatı bir “yükselen üçgen” formasyonu içinde hareket ediyor. 96.000–99.500 dolar aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bandın aşılması halinde, formasyonun ölçülen hedefi olan 113.000–113.200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Analist Matthew Hyland, Bitcoin’in haftalık grafikte gizli bir yükseliş uyumsuzluğu ile birlikte yükselen üçgen içinde konsolide olduğunu belirterek, fiyatın yukarı yönlü hareket etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Göstergeler yükselişi destekliyor

Göreceli Güç Endeksi (RSI), kasım ortasındaki aşırı satım seviyelerinden toparlanarak 64’e yükseldi. Analistlere göre bu durum, Bitcoin’in güçlü olduğunu ancak henüz aşırı alım bölgesine girmediğini gösteriyor. Daan Crypto Trades, kısa vadede yukarı yönlü hareket için hâlâ yeterli alan bulunduğunu, ancak boğaların kısa vadeli yükseliş yapısını koruması gerektiğini ifade etti.

Balina birikimi, kurumsal talebin güçlü seyri ve zincir üstü verilerin olumlu görünümü de birçok analistin Bitcoin için orta vadede altı haneli fiyat beklentisini korumasına neden oluyor.