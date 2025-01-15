Yusufeli Barajı’nın Ekonomiye Katkısı Büyük

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla inşa edilen Yusufeli Barajı, 2022 yılında su tutmaya başlayarak, 2023’te elektrik üretimine geçti. Barajın bugüne kadar ülke ekonomisine 6 milyar TL katkı sağladığını belirten Çelik, bu rakamın gelecek yıllarda artacağını söyledi. Yusufeli Barajı’nın Türkiye’deki hidroelektrik santrallerinin enerji üretiminin yüzde 3,5’ine, Çoruh havzasındaki barajların ise toplam üretimin yüzde 10’una tekabül ettiğini ifade etti.

Faruk Çelik, barajın önemini şu sözlerle vurguladı:

“Yusufeli Barajı, kendi kategorisinde Türkiye’nin en büyüğü, dünya genelinde ise ilk beş baraj arasında yer alıyor. Bugüne kadar 2 milyar 180 milyon kilovat saat elektrik üretildi ve bu da merkezi bütçeye ciddi bir katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda barajın yıllık enerji üretiminin yaklaşık 1,9 milyar kilovat saat olarak devam etmesi bekleniyor. Bu rakamlar, projenin stratejik önemini açıkça gösteriyor.”

“İstemezükçü Zihniyet Projeyi Geciktirdi”

Çelik, Yusufeli Barajı’nın inşaat sürecinde yaşanan gecikmelere dikkat çekerek, projeye karşı çıkan grupların demokratik hakları kötüye kullandığını ifade etti. Bu durumu “istemezükçü zihniyet” olarak nitelendiren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de olumlu projelere karşı çıkmayı alışkanlık haline getiren gruplar var. Yusufeli Barajı da bu zihniyetin hedefi oldu ve inşaatı 5 yıl gecikti. Barajın bir yılda sağladığı ekonomik katkı 6 milyar TL. Bu kaybı yıllarla çarptığınızda ülkemizin ne kadar büyük bir zarara uğradığı ortada. Üstelik bu grupların karşı çıkışı hiçbir kazanım sağlamadı. Ne kendileri, ne Artvin, ne de ülkemiz bir şey kazandı. Bu, demokratik hakların kötüye kullanılmasıdır.”

Artvin: Türkiye’nin Enerji Başkenti

Yusufeli Barajı’nın yanı sıra Borçka, Muratlı, Deriner ve Artvin barajlarıyla birlikte Çoruh havzasının Türkiye’nin enerji üretiminde stratejik bir bölge olduğunu belirten Faruk Çelik, Artvin’i “enerji başkenti” olarak nitelendirdi. Çelik, bu yatırımların Türkiye’nin enerji güvenliğine ve ekonomisine sağladığı katkının altını çizerek, doğru planlama ve desteklerle daha büyük başarılara imza atılabileceğini dile getirdi.

Sonuç ve Çağrı

Çelik, projelerin gecikmesinin ekonomik ve stratejik kayıplara neden olduğunu hatırlatarak, bundan sonraki süreçte benzer durumların yaşanmaması için daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Barajın sağladığı katkının Türkiye’nin enerji alanındaki bağımsızlığı için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çelik, “Yusufeli Barajı gibi projeler, ülkemizin geleceği için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle daha fazla sahip çıkılmalı ve karşı çıkışlar yerine ortak çözümler aranmalıdır” dedi.