Midas Menkul Değerler'in Hazırladığı raporda, bu sürecin en kritik unsurlarından birinin yabancı yatırımcı davranışı olduğu vurgulanıyor. 2020’den bu yana yıl sonlarını net çıkışla kapatan yabancı yatırımcıların, 2025’te yeniden net alıcı konumuna geçmesi; uygulanan makroekonomik politikaların ve CDS tarafındaki iyileşmenin güven tesis ettiğini gösteriyor. Bu eğilimin 2026’da da devam etmesi halinde, endeksin yukarı yönlü hareketinin güç kazanabileceği belirtiliyor.

Şirket kârlılıkları açısından da daha olumlu bir tablo öne çıkıyor. Özellikle 2025’in ikinci yarısından itibaren enflasyon muhasebesinde baz etkisinin pozitife dönmesi, faiz oynaklığının azalması ve finansman koşullarındaki normalleşmenin, operasyonel kârlılıkları destekleyebileceği ifade ediliyor. Mevduatın reel getiri cazibesinin zayıflamasıyla birlikte tasarrufların sermaye piyasalarına yönelmesi de Borsa İstanbul için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Raporda 2026 yılında öne çıkması beklenen sektörler arasında bankacılık, gayrimenkul, telekomünikasyon ve otomotiv yer alıyor. Faiz indirim sürecinin devamının bankacılık ve gayrimenkul sektörlerinde yeniden fiyatlama alanı yaratabileceği, GYO’lara yönelik temettü düzenlemesinin sektör algısını güçlendirebileceği belirtiliyor. Telekomünikasyon tarafında 5G yatırımları ve altyapı harcamaları, otomotiv sektöründe ise elektrikli araçların payındaki artış ile birleşme ve satın alma süreçlerinin sektörü öne çıkarabileceği ifade ediliyor.

Makroekonomik normalleşmenin derinleştiği, sermaye girişlerinin hızlandığı ve şirket bilançolarının güçlendiği bir senaryoda, 2026’nın Borsa İstanbul açısından hem sektör bazlı ayrışmaların hem de endeks genelinde daha dengeli bir yükselişin yaşandığı bir yıl olabileceği değerlendiriliyor.