Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte velileri bekleyen en büyük sorunlardan biri olan servis ücretleri, bu yıl da cep yakmaya devam ediyor. Özellikle özel okullarda yaşanan fahiş fiyat artışları, velileri isyan ettiriyor.

UKOME'nin belirlediği yüzde 16'lık zam oranına rağmen, bazı özel okullar servis ücretlerinde yüzde 80'e varan artışlar gerçekleştirdi.

Geçen yıl yıllık 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti, bu yıl bazı okullarda 71 bin liraya kadar yükseldi. Bu durum, velileri büyük bir ekonomik yükün altına soktu. Veliler, artan yaşam maliyetleri ile birlikte servis ücretlerindeki bu fahiş artışın kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Servis şoförleri ise UKOME'nin aldığı zam kararının yetersiz olduğunu savunuyor. Artan yakıt, bakım ve diğer operasyonel giderlerin, belirlenen zammın çok üzerinde bir artış gerektirdiğini ifade eden şoförler, rekabetçi bir ortamın sağlanamadığını vurguluyor.