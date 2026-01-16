İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Özkaya’ya ait dosya ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi.
Bu gelişmenin ardından, Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor ile birlikte 8 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına hükmedildi.
Kayyum Atanan Şirketler
-
Eyüpspor
-
Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
-
Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
-
Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Ltd.
-
BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Ltd.
-
Easy Drive Filo AŞ
-
Metal Oto Ticaret AŞ
-
Metal Mimarlık AŞ
-
Metal Havacılık AŞ
Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği, kayyum atamasının şirketlerin faaliyetlerinin kamu yararı gözetilerek yürütülmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.