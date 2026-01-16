İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Özkaya’ya ait dosya ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi.

Bu gelişmenin ardından, Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor ile birlikte 8 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına hükmedildi.

Kayyum Atanan Şirketler

Eyüpspor

Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Ltd.

BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Ltd.

Easy Drive Filo AŞ

Metal Oto Ticaret AŞ

Metal Mimarlık AŞ

Metal Havacılık AŞ

Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği, kayyum atamasının şirketlerin faaliyetlerinin kamu yararı gözetilerek yürütülmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.