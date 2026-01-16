Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Melis Sabah’ın da bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Karan, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Ümit Karan hakkında tutuklama kararı verdi.