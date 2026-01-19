Yurt içinde cari denge, yurt dışında ise büyüme ve enflasyon verilerinin öne çıktığı haftada küresel piyasalarda veri ve açıklamalar yakından izlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ek tarife kararı ile ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin değerlendirmeleri de haftanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

İngiltere ekonomisi, 2025 yılının Kasım ayında piyasa beklentisi olan yüzde 0,1’in üzerinde yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Almanya ekonomisi ise 2023’teki yüzde 0,9 ve 2024’teki yüzde 0,5’lik daralmanın ardından 2025 yılında yüzde 0,2 oranında büyüdü. Almanya’da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025 yılı Aralık ayında aylık bazda değişim göstermezken, Kasım ayında yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,8’e geriledi. ABD’de TÜFE Aralık ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 0,3 artarken, yıllık enflasyon yüzde 2,7 seviyesinde sabit kaldı. Çekirdek TÜFE ise Aralık ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirecekleri ticarette yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, bunun kesin ve nihai bir karar olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, Fed’in başına piyasalarda yükseliş sürerken faiz oranlarını düşüren bir ismin gelmesini istediğini dile getirerek, büyüme ve yatırımların arttığını, enflasyonun ise kontrol altına alındığını söyledi.

Altının ons fiyatı, Trump’ın Venezuela, Grönland ve İran’a yönelik açıklamaları ile Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik bir soruşturmanın Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırmasının ardından güvenli liman talebinin güçlenmesiyle hafta içinde 4.643,02 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın da 6.446,36 lirayla rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye’de cari denge, Kasım ayında 4 milyar dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6,4 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise 2,1 milyar dolar fazla verdi. Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi, hafta boyunca alıcılı seyrini sürdürerek 12.668,52 puanla rekor tazeledi ve haftayı yüzde 3,83 artışla tamamladı. Dolar/TL kuru 43,2847 ile rekor seviyeyi test ederken, Euro/TL 50,14–50,50 bandında hareket etti.

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar, 2–9 Ocak 2026 haftasında reel olarak 237,6 milyon dolar hisse senedi, 864,8 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım) alımı yaparken, 10,8 milyon dolar özel sektör tahvili satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 530 milyon dolar artarak 142,9 milyar dolara yükseldi. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 1,094 milyar dolar azalarak 76,76 milyar dolar oldu. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 17 milyon dolar düşüşle 135 milyon dolar (6 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin 5 yıl vadeli dolar bazlı CDS primi 200 puanın üzerindeki seyrini sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk iki toplantısında politika faizini toplam 500 baz puan indirerek yüzde 42,50’ye çekmişti. Nisan ayında 350 baz puan artışla faizi yüzde 46,00’ya yükselten TCMB, Haziran toplantısında faizi sabit tutmuş, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında yaptığı indirimlerle politika faizini yüzde 38,00 seviyesine kadar düşürmüştü.

Ocak 2026 tarihli TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, TÜFE artışının 2026 yılı Ocak ayında yüzde 3,76, Şubat ayında yüzde 2,05 olması beklenirken, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,23 olarak öngörüldü. Aynı ankette dolar/TL kurunun 2026 sonunda 51,17 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, cari açığın 2026 sonunda 25,6 milyar dolar olacağı tahmin edildi. GSYH büyüme beklentileri 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,3 olarak öngörüldü. TCMB haftalık repo faizinin ise 2026 yıl sonunda yüzde 28,02 seviyesinde gerçekleşmesi beklentiler arasında yer aldı.