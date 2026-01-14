Etiyopya’ya turistik amaçlı seyahat eden dört Türk vatandaşı, gezi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör hayatını kaybederken, kafilede bulunan iki Türk vatandaşı saldırıdan son anda kurtuldu. Açılan ateş sonucu Türk turistleri taşıyan Etiyopyalı şoförün de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırı Turistik Bölge Yakınlarında Gerçekleşti

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olayın 12 Ocak sabah saatlerinde, Etiyopya’nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi’nde, Tum kentine yakın kırsal bir alanda meydana geldiğini açıkladı. Baran, saldırı sırasında Türk kafilesinin iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta bulunan iki Türk vatandaşının saldırıdan kurtulduğunu belirtti.

Etiyopya Makamları Soruşturma Başlattı

Büyükelçi Baran, Etiyopya Dışişleri Bakanlığı’nın olayın ardından Türkiye ile temasa geçtiğini ve saldırıya ilişkin resmî soruşturma başlatıldığını ifade etti. Saldırının gerçekleştiği bölgenin yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu bölgede sıkça bulunduğunu vurguladı.

Cenazeler Türkiye’ye Getiriliyor

Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türk Hava Yolları’na ait uçakla Türkiye’ye gönderileceği bildirildi. Erdoğan Akbulak’ın ortaklarından olduğu madencilik şirketi tarafından yapılan açıklamada, Akbulak’ın cenazesinin 15 Ocak Perşembe günü İstanbul’da toprağa verileceği duyuruldu.