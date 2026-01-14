TV8 Yayıncılık AŞ, yurt içinde yalnızca nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu.

Nitelikli yatırımcılara özel ihraç

KAP’ta yer alan bilgilere göre, borçlanma aracı halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ve sadece nitelikli yatırımcılara sunulacak. Bu adımla TV8, bireysel yatırımcıyı devre dışı bırakarak doğrudan kurumsal finansman sağlamayı hedefliyor. İhraç tutarının üst sınırı ise 1 milyar 200 milyon TL olarak belirlendi.

SPK başvurusu resmen yapıldı

Şirketin 9 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla, 13 Ocak 2026’da SPK’ya resmi başvuru yapıldığı açıklandı. Böylece TV8’in, uzun süredir konuşulan halka arz planlarını erteleyerek borçlanma seçeneğine yöneldiği netleşmiş oldu.

“Işıltılı ekranın arkasında zayıflayan bilanço”

Daha önce ParaMedya yazarı Türker Açıkgöz tarafından kaleme alınan kapsamlı analizde, TV8’in halka arz dosyası detaylı biçimde incelenmişti. Analizde, yüksek reytinglere rağmen şirketin mali yapısında belirgin bir zayıflama olduğu vurgulanmıştı.

Öne çıkan tespitler arasında şunlar yer alıyordu:

Reklam gelirlerinde ciddi düşüş

Faaliyet kârı ve net kârda sert erime

Halka arzdan sağlanacak gelirin büyük bölümünün yeni yatırımlar yerine borç kapatmaya ayrılması

Bu tablo, planlanan halka arzın güçlü bir büyüme hikâyesinden çok, şirketin finansal yapısını rahatlatmaya yönelik bir adım olarak kurgulandığını ortaya koymuştu.

Halka arz yerine borçlanma

Son borçlanma hamlesi, TV8’in kısa vadede nakit ihtiyacını karşılamayı ve finansal baskıyı azaltmayı amaçladığını gösteriyor. Ancak artan borçluluk, şirketin önümüzdeki dönemdeki bilanço performansının da yakından izlenmesine neden olacak.