Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen zirveye; Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Büyükelçilik Ticaret Komisyonu Başkanı Gerhard Lackner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, Genel Sekreter Osman Ömeroğlu ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan kış turizmi ve kış sporlarıyla ilgili kuruluşların temsilcileri ile Avusturya’da dağ teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri katıldı.

Zirvede konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, Kış turizmi ve kış sporları sektöründe 1990’lı yılların başında başlayan Erzurum’daki değişim ve dönüşümün özellikle son 15-20 yılda gözle görülür bir ivme kazandığını belirtti. Kılıç konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “2011 yılında şehrimizde düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, şehrimizin adını kış sporları konusunda uluslararası arenada daha bilinir yaptı ve sonrasında düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerle de bu bilinirliğini pekiştirdi. 2011’de yapılan o organizasyon, kış sporlarıyla ilgili önemli spor tesislerinin ilimize kazandırılmasını sağladı. Kar kalitesi, sezonun uzunluğu ve sahip olduğu doğal pistlerin cazibesi hem sporcuları hem de kayak severleri Palandöken’i tercih etmelerinin başlıca sebepleri olduğunu biliyoruz.”