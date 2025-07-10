Erzincan Tulum Peyniri’nin üretim süreci, nesiller boyu aktarılan geleneksel yöntemlerle yürütülüyor. Süt, sağımın hemen ardından kaynatılıyor ve bölgeye özgü doğal şirden mayasıyla mayalanarak pıhtılaştırılıyor. Kalıp haline getirilen peynir, Kemah tuzu ile tuzlanarak dinlendiriliyor. Ardından, hava almayacak şekilde deri tulumlara ya da bidonlara basılan peynir, lezzet yolculuğuna başlıyor.

Bu yolculuğun en kritik aşaması ise en az 6 ay süren olgunlaştırma dönemi. Serin ve nemli ortamlarda bekletilen peynir, zamanla karakteristik dokusunu ve aromatik lezzetini kazanıyor. Bu sabır isteyen süreç, Erzincan Tulum Peyniri’ni diğerlerinden ayıran temel özelliklerden biri.

Her yıl yaklaşık 5 bin ton üretimi yapılan bu peynir, sadece Türkiye’de değil, dünya sofralarında da yer buluyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda da hak ettiği değeri gören Erzincan Tulum Peyniri, bu unvanla hem kalitesini hem de özgün üretim yöntemlerini güvence altına aldı.

Yaz mevsimiyle birlikte piyasaya sunulan Erzincan Tulum Peyniri, sabah kahvaltılarından meze tabaklarına, sıcak yemeklerden yöresel sunumlara kadar her sofrada kendine yer buluyor. Doğallığı, emeği ve geleneğiyle bu peynir, yalnızca bir gıda ürünü değil; Erzincan’ın kültürel ve ekonomik zenginliğinin simgesi olarak öne çıkıyor.