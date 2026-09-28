Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonunun ilk maçında Güner Karakaya Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Yenişehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Çekirge Spor Salonu'nda Güner Karakaya Spor Kulübü ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibine set vermeden sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan Yenişehir Belediyespor, ikinci sette de üstünlüğünü sürdürerek 25-20'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-lacivertliler, 25-14'lük skorla karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Sezonun ilk karşılaşmasında alınan net galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Voleybol takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı. Güner Karakaya Spor Kulübü karşısında ortaya koydukları mücadele ve aldıkları 3-0'lık galibiyet dolayısıyla sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Yenişehir sizinle gurur duyuyor' ifadelerini kullandı.

İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Yenişehir Belediyespor, sıradaki karşılaşmasında kendi sahasında YSK Yıldız Spor'u ağırlayacak. 30 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Yenişehir Belediyespor, kendi seyircisi önünde oynayacağı sezonun ilk iç saha karşılaşmasında tribün desteğini de arkasına almayı hedefliyor.