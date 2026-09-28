Decathlon'un üçüncü kez isim sponsorluğunu üstlendiği Decathlon Büyükada Yarı Maratonu, 5K, 10K ve 21K (yarı maraton) olmak üzere üç farklı parkurda 4 bin 500'ü aşkın katılımcıya ev sahipliği yaparak yeni bir rekora imza attı.

Sporun birleştirici gücüyle iyi yaşamı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışmalarını sürdüren global spor markası Decathlon'un üçüncü kez isim sponsorluğunu üstlendiği Decathlon Büyükada Yarı Maratonu, 27 Eylül 2026 Pazar günü Adalar Kültür Derneği ve BRO'event iş birliğiyle düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 34 ülkeden 3 bin 500'ü aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan organizasyon, bu yıl 26 ülkeden 4 bin 500'ü aşkın katılımcıyı ağırlayarak yeni bir rekora ulaştı. Türkiye'nin 55 şehrinden ve yurt dışından gelen koşuseverler 5K, 10K ve 21K (yarı maraton) parkurlarında Büyükada'nın doğal ve kültürel dokusunu yansıtan Mizzi Köşkü, Yalman Köşkü ve Dilburnu Tabiat Parkı gibi simge noktalar arasında yarıştı. Uluslararası geçerliliğe sahip World Athletics sertifikalı 21K parkuru ise deneyimli katılımcılara profesyonel standartlarda bir yarış deneyimi sundu. Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) aracılığıyla organizasyona katılım sağlayan özel gereksinimli bireyler de sporun birleştirici gücünü Büyükada koşusunda bir kez daha gösterdi.

Dereceye giren sporcular, kupa ve ödüllerle onurlandırıldı

Yoğun ilgi nedeniyle kontenjanların yaklaşık bir ay önce dolduğu organizasyonda, yarış sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporcular kupa ve ödüllerle onurlandırılırken, katılımcılar etkinlik alanındaki Decathlon Kişiselleştirme Stüdyosu'nda madalyalarına lazer baskıyla sürelerini yazdırarak yarıştan kendilerine özel bir hatırayla ayrıldı.

Öykü Pamuk Dolanbay: 'Sporu ve hareketi teşvik eden deneyimlerin parçası olmayı önemsiyoruz'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Öykü Pamuk Dolanbay, 'Decathlon Büyükada Yarı Maratonu'nun her yıl farklı şehirlerden ve ülkelerden binlerce insanı aynı heyecan etrafında buluşturması ve koşu alanında güçlü bir topluluk ruhu oluşturması bizim için çok değerli. Üçüncü kez isim sponsorluğunu üstlendiğimiz organizasyonda bu yıl yeni bir rekor kırarak 4 bin 500'ü aşkın katılımcıyla bu heyecanı paylaştığımız için oldukça mutluyuz. Decathlon olarak, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmanın yanı sıra, daha fazla kişiyi sporla ve hareketle buluşturan etkinlik ve iş birliklerinin parçası olmayı önemsiyoruz. Destekçisi olduğumuz 341 Triatlon ekibinin bu yıl da organizasyona katılması bu yaklaşımımızın önemli bir parçası. Sporun birleştirici gücüyle iyi yaşamı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla, Türkiye'de koşu kültürünün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu deneyimi bizimle paylaşan tüm katılımcılara, organizasyon ekibine ve emeği geçen Decathlon'lu takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.