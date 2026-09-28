Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir'deki öğrenci yurtlarının kapasitesinde yüzde 460 artış sağlandığını belirterek, Türkiye'deki yurt altyapısının dünyadaki beş yıldızlı otel zincirleriyle rekabet edecek seviyeye geldiğini vurguladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise İzmir'in köklü geçmişinden aldığı güçle gençlerin enerjisini geleceğe taşıyacak tarihi yatırımlara imza atıldığını kaydetti.

İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığında kentteki gençlik çalışmaları, üniversiteler ve öğrenci yurtları yerleştirmelerine ilişkin kapsamlı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, devletin İzmir'deki üniversite öğrencilerine sunduğu barınma imkanları ve gençlik yatırımları detaylarıyla paylaşıldı.

'İzmir her yönüyle dinamizmi yansıtan bir şehirdir'

Toplantıda söz alan Kasapoğlu, İzmir'in çok güçlü bir öğrenci potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi. Okullarıyla, liseleriyle ve iddia sahibi üniversiteleriyle İzmir'in tam bir 'üniversiteler şehri' olduğunu belirten Kasapoğlu, kendini ilme vakfetmiş kıymetli akademisyenler ve öğrencilerin kente büyük değer kattığını söyledi. Kasapoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören yaklaşık 200 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğunu ve bu yıl 42 bin 386 yeni öğrencinin daha bu sürece dahil olduğunu hatırlattı. Yeni gelen öğrencilerle birlikte İzmir'in dinamizminin ve enerjisinin tazelendiğini ifade eden Kasapoğlu, üniversite sürecinin sadece amfilerden ibaret olmadığını, İzmir'in sokakları ve halkıyla öğrencilere adeta ayrı bir üniversite sunduğunu dile getirdi.

'Yurtlarımız beş yıldızlı otel zincirleriyle rekabet ediyor'

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Edirne'den Kars'a kadar eşi benzeri görülmemiş bir yurt altyapısı kurulduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, mevcut yurtları beş yıldızlı otellere benzetti. Bu yapılanmanın dünyada başka bir örneği olmadığını ve altyapı itibarıyla bazı ülke nüfuslarından bile daha büyük bir kapasiteye tekabül ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin yurt yatak kapasitesinin küresel otel zincirleriyle rekabet edecek seviyede olduğunu belirtti. İzmir'deki yurt kapasitesinin de aynı derecede rekabetçi olduğunu söyleyen Kasapoğlu, öğrencilerin artık 'İzmir'e gelince nerede kalacağım' endişesi taşımadığını ifade etti.

'Yurt kapasitesinde yüzde 460 artış sağlandı, barınma sorunu tarih oldu'

Gelinen noktada yurt talebinin bir yedek gündem dahi olmadığını belirten Kasapoğlu, çarpıcı istatistikler paylaştı. Bu yıl İzmir merkeze başvuran 13 bin kişinin tamamının yurtlara yerleştiğini ve artık boş kapasitelerden bahsettiklerini müjdeleyen Kasapoğlu, 2002 yılı ile günümüzü kıyasladı. 2002'de Türkiye genelinde 182 bin olan kapasiteye rağmen, İzmir özelinde kapasitenin sadece 9 bin olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, o dönem 100 kişiden sadece 12'sinin yerleşebildiğini söyledi. Günümüzde İzmir'deki kapasitenin 42 bine ulaştığını, bunun 25 bininin kız, 17 bininin ise erkek öğrencilere ayrıldığını kaydeden Kasapoğlu, kız öğrencilerin her zaman öncelikleri olduğunu ve toplamda yüzde 460 oranında bir artış yakaladıklarını belirtti. Yeni yurt yapımlarının da sürdüğünü ekleyen Kasapoğlu, ihtiyaçları doğru belirleyip taahhütleri yerine getirdiklerini, gençlere hizmet etmenin kendileri için en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sözlerine ekledi.

'İzmir'in mayasında spor, hamurunda gençlik vardır'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise kentin köklü tarihine ve gençlik potansiyeline vurgu yaptı. İzmir'in geçmişten bugüne gençliğin enerjisini ve üretkenliğini taşıyan müstesna şehirlerden biri olduğunu ifade eden Saygılı, kentin üniversiteleri, köklü spor kulüpleri, kültür ve sanat hayatıyla ülkeye nice değerli isimler kazandırdığını söyledi. İzmir'in spor ve gençlikle yoğrulmuş bir kent olduğunu belirten Saygılı, şehrin geçmişte olduğu gibi bugün de 'taçsız krallar' ve 'büyük Mustafalar' çıkarmaya muktedir olduğunu hatırlattı. Saygılı, İzmir gençliğinin sadece sporda değil; bilimde, sanatta, kültürde ve girişimcilikte de yeni başarı hikayeleri yazabilecek güçlü bir birikime sahip olduğunun altını çizdi.

'Genç ofisler ve yurtlar hayatlara doğrudan dokundu'

Geçmişteki büyük isimleri anmanın ötesinde, bu mirası bugünün gençlerine taşımanın asli sorumlulukları olduğunu belirten Başkan Saygılı, son 24 yılda atılan adımları değerlendirdi. İzmir'de gençlerin eğitimden barınmaya, kültürden teknolojiye kadar geniş imkanlara ulaşması için devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını vurguladı. Gençlik merkezleri ve Genç ofislerin; gençlerin yeteneklerini geliştirdiği ve fikirlerini projeye dönüştürdüğü devasa buluşma noktaları haline geldiğini söyleyen Saygılı, modern öğrenci yurtlarının da gençlerin geleceklerine güvenle odaklanmalarını sağladığını ifade etti. Saygılı, bir gence sunulan güvenli eğitim ve barınma imkanının sadece bugünü değil, o gencin yarına ne kadar güvenle bakacağını da belirlediğini sözlerine ekledi.

'İzmir'i gençlerimizin hayalleriyle geleceğe taşıyacağız'

İzmir'in geleceğini gençlerin başarısının şekillendireceğine inandıklarını belirten Bilal Saygılı, atılan her adımın gençlerin hayatında gerçek bir karşılık bulmasını arzuladıklarını kaydetti. Gençlere güvenmek kadar onları dinlemenin ve ihtiyaçlarını doğru anlamanın önemine değinen Saygılı, İzmir gençliğinin eğitimde, bilimde, teknolojide ve sanatta elde edeceği her başarının kentin geleceğini daha da güçlü kılacağını belirtti. İktidar olarak görevlerinin her bir gence kendi hikayesini yazabileceği imkanları sunmak olduğunu vurgulayan Saygılı, İzmir'in gençlerinin enerjisiyle yarınların öncü şehri olmaya devam edeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Programa İzmir Milletvekili Kasapoğlu ile AK Parti İl Başkanı Saygılı'nın yanı sıra; İl Başkan Yardımcısı Ömer Az, Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Gençlik Kolları Başkan Vekili Ahmet Özdemir, Tanıtım Medya Başkanı Safa Narlı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çölmekçi ve İl Sekreteri Cüneyd Dayhan katıldı.