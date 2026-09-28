Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yeni proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Laf değil, hizmet üretiyoruz' dedi.

Canik'te kentsel dönüşüm, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sandıkçı, 2026 yılında ilçeye 150 milyon Türk lirası değerinde beton yol kazandırdıklarını söyledi. İlçedeki park alanlarının 148 bin 881 metrekareye ulaştığını belirten Sandıkçı, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ulaşım yatırımlarına da değinen Sandıkçı, ilçenin yol ağını güçlendirdiklerini ve yeni sosyal yaşam alanları ile mahalle konaklarını hizmete sunduklarını açıkladı. Sandıkçı, 'Canik'imizin hem bugününe hem de geleceğine değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2026 yılında ilçemize 150 milyon Türk lirası değerinde beton yol kazandırdık. Belediyemiz bünyesinde tamamladığımız dijital dönüşümle önemli ölçüde tasarruf sağladık. Yapay zekâ destekli çözüm merkezimize 2026 yılı içerisinde gelen çağrıların yüzde 97'sini çözüme kavuşturduk. 52 mahallemizin tamamında eşit hizmet ilkesiyle hareket ediyoruz. Laf değil, hizmet üretiyoruz' ifadelerini kullandı.

Sandıkçı ayrıca Canik Belediyesi 2. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.