“Cumhurbaşkanımızdan tarihi bir konuşma dinleyeceğiz”

AK Parti Sözcüsü Çelik, dikkat çeken açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi sabahı kamuoyuna sesleneceğini ve bu konuşmanın "tarihi nitelikte" olacağını ifade etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Çelik, bu konuşmanın Türkiye açısından kritik bir dönüm noktası olacağını belirtti.

“Terörsüz Türkiye artık bir devlet projesidir”

Son dönemdeki gelişmelerin, terör örgütlerinin silah bırakması ve feshedilmesi yönünde güçlü bir zemin oluşturduğuna dikkat çeken Ömer Çelik, “Bu süreç aynı zamanda dış güçlerin vekalet savaşlarına karşı bir duruşun ifadesidir” dedi. Çelik, Türkiye'nin bu süreci kendi iradesiyle ve dış müdahale olmadan yöneteceğini kaydetti.

Meclis’te komisyon kurulacak

Süreçle ilgili somut adımlara da değinen Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir komisyon kurulacağını duyurdu. Bu komisyon, atılacak adımların hukuki ve toplumsal zeminini değerlendirecek. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkelerinden taviz yok” diyen Çelik, devletin kararlılığının altını çizdi.

“Süreç, milletin gözü önünde ilerliyor”

Kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere de yanıt veren Çelik, sürecin şeffaf biçimde yürütüldüğünü, gayrimeşru hiçbir adımın söz konusu olmadığını vurguladı. Devletin, toplumun huzur ve güvenliği için güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Gözler Cumartesi sabahına çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi sabahı yapacağı konuşmanın, hem iç politikada hem de terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. AK Parti yetkilileri, tüm vatandaşları bu konuşmayı dikkatle takip etmeye davet ediyor.