Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da yaşanan gelişmeler nedeniyle üzüntüsünü ifade ederek, Başkan Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, siyasi ayrım gözetmeksizin yerel yöneticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladığı, sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özel’in de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığı için teşekkür ettiği bildirildi. Görüşme, siyasette son dönemde artan diyalog arayışlarının bir yansıması olarak değerlendirilirken, kamuoyunda da olumlu yankı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşadığı durumun ardından yapılan bu görüşme, hem siyasi nezaket hem de toplumsal birliktelik açısından dikkat çeken bir adım olarak yorumlandı.