Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti. Yetkililerden depremin etkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Erdoğan, yaklaşık bir saat süren toplantının ardından kurumdan ayrıldı.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan paylaşımında, “Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında, AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde bakanlarımız ve yetkililerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Son bilgiler ışığında, depremin hissedildiği şehirlerimizde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını memnuniyetle öğrendik. Çok şükür can kaybımız da bulunmuyor,” ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Devlet olarak 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz. Atılması gereken tüm adımları hızlıca hayata geçirecek, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten, kazadan ve beladan korusun,” dedi.

Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir büyük maddi hasar ya da can kaybı yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurumların sahadaki inceleme ve değerlendirme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.