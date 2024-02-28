Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimin başında emeklilerimiz vardır. Gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesidir. Ekonomi dediğimiz olay hesap kitap işidir. Türkiye karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Biz çalışıp kazanmak zorundayız. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye yükseltmek için devlet ve millet olarak daha çok çalışacağız.

Ortaya çıkan kazançtan emekliye hak ettiğini vereceğiz. Bizim ülkemizde 16 milyon emeklimiz var. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında oluşturduğu adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istediği gibi atıp tutabilirler.

Biz yaptığımız her işin hesabını 85 milyona vermekle mükellefiz" dedi. Erdoğan, "Sadece 6 Şubat depremlerinin ülkemize maaliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar bozgunculuk peşinde koşuyor. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan biziz. Milletimizden sabır istiyoruz. İnşallah yarınlarımız bugünümüzden daha iyi olacak" diye konuştu.