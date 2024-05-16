Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.



Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Erdoğan'a övgü

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti. Erdoğan’ın sadece Cumhurbaşkanı değil ülkenin, milletin, tüm Türklerin menfaatlerini koruyan gerçek bir lider olduğunu belirten Kobakhidze, “Sizin liderliğiniz hepimize örnek oluyor” dedi.

Kobakhidze, “Gürcistan AB aday ülkesi, geleceğe yönelik planlarımız bağlamında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ortak sınamalara karşı ortak ne yapabileceğimizi konuştuk. Kafkaslar’da barış ve yapıcı işbirliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması çok önemli. Bu sayede bu iki ülkenin nihai barış anlaşmasına ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Ukrayna savaşının bölgenin barış altyapısına karşı tehdit oluşturduğunu dile getiren Kobakhidze, Türkiye’nin çözüm bulma çabalarını ele aldıklarını dile getirdi. Gürcistan’ın her zaman Ortadoğu’da barışın tesis edilmesinden yana olduğunu ifade eden Kobakhidze, ülkesinde farklı alanlardaki gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la paylaştığını kaydetti. Gürcistan Başbakanı Kobahidze, ayrıca Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin huzurunda iki ülke arasında enerji alanında önemli iş birliklerini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptını Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.