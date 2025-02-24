Erdoğan, zirveye katılanlara selamlarını ileterek, Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı. Ukrayna topraklarını savunurken hayatını kaybeden Ukraynalılara başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin 2014'ten bu yana Ukrayna'nın haklı davasına desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı, savaşın sonlandırılması için müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin savaşa karşı tavrını üç yıl önce açıkladığı gibi, aynı kararlılıkla müzakerelerle çözüm arayacağını söyledi. "Savaşın 4. yılına girerken, diplomasiyi ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz," diyen Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına olan güçlü desteği vurguladı.

Erdoğan, çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için tüm tarafların eşit şekilde temsil edilmesinin önemine değindi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapma isteğini dile getirdiğini hatırlatarak, "2025’in barışının inşa edileceği bir yıl olmasını umut ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Ramazan ayının tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyerek mesajını sonlandırdı.