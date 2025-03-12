Erdoğan, Batı'da popülizmin aileyi dağıtma yönünde politikalar izlediğini ve bunun bedelini ağır şekilde ödediklerini ifade etti. Aile kurumunun karşılaştığı tehditler arasında doğurganlık oranındaki düşüş, evlenme yaşının yükselmesi ve boşanma oranlarındaki artış gibi sorunlar bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, aile değerlerinin korunmasının tüm toplumun sorumluluğu olduğunu belirten Erdoğan, bu meseleye sadece hükümetin değil, muhalefetin de duyarlı olması gerektiğini söyledi. Özellikle CHP'nin, aileyi zayıflatmaya yönelik politikalarına karşı çıkacaklarını ve bu konuda net bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Kadın ve Aileyi Güçlendirme Adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadının güçlendirilmesinin aileyi zayıflatmak anlamına gelmediğini belirterek, kadınların azim ve kararlılığıyla aileyi desteklemesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda, Aile Bakanlığı bünyesinde Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu gibi kurumların kurulacağını duyurdu. Ayrıca, gençlere yönelik faizsiz kredi desteği, doğum yardımları gibi pek çok yeni projeyle aile yapısının güçlendirileceğini söyledi.

Erdoğan, kadınların aileyi destekleyen birer güç olarak toplumda daha etkin bir rol alması gerektiğini ve bu amaçla kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerden kaçındıklarını vurguladı. Kadının, erkekle birlikte toplumun temel yapı taşlarını oluşturan bireyler olduğuna dikkat çekerek, aileyi güçlendirecek her adımın, toplumun geleceği için kritik önem taşıdığını ifade etti.