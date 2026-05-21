Milyonlarca kamu işçisinin gözü kulağı tediye ödemelerine çevrilmişken, beklenen takvim Resmi Gazete’de ilan edildi. Kamu çalışanlarına her yıl düzenli olarak verilen ilave tediyelerin 2026 yılı takvimi, yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile resmiyet kazandı.

İlk Taksit Yarın Hesaplarda!

Yayımlanan karara göre, kamu işçilerine verilecek 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı (ilk taksiti) 22 Mayıs 2026 tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak. İkinci yarı ödemesi için ise yıl sonu beklenecek. Karar doğrultusunda tediye ödemelerinin diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde hak sahiplerine ödenecek.

İlave Tediye (İkramiye) Nedir, Kimleri Kapsıyor?

6772 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında, genel bütçeli idarelerde, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve müesseselerde çalışan işçilere her yıl ilave tediye ödemesi yapılıyor. Yılda toplamda 52 günlük ücret tutarında ödenen bu ikramiyeler, işçilerin hesaplarına ikişer taksit halinde (26+26 gün) veya kurumların takvimine göre bölünerek aktarılıyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan takvimle birlikte, mayıs ayının tediye dönemini bekleyen işçiler ilk ödemelerini yarından itibaren almaya başlayacak.