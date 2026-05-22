Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirecek yeni adımların sinyalini veren Erdoğan, dijital dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonlarına karşı da sert bir mücadele yürütüleceğinin altını çizdi.

"Yeni Hukuki ve Mali Düzenlemeler Yakında"

Konuşmasında Türkiye'nin jeopolitik krizler karşısında güvenli bir liman olduğunu kanıtladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz."

İstanbul’u küresel bir finans merkezi yapma vizyonu doğrultusunda adımlar atmaya devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, yabancı kaynak girişini teşvik edecek yasa teklifinin Meclis'ten geçtiğini ve bugün İstanbul Finans Merkezi'nde Tek Durak Ofisi'nin açılışının gerçekleştirildiğini müjdeledi.

Dijital Tehditlere Karşı "Finansal Okuryazarlık" Vurgusu

Dijitalleşme ve yapay zekanın finans piyasalarını dönüştürdüğünü, ancak bu durumun yeni tehditleri de beraberinde getirdiğini belirten Erdoğan; sanal kumar, yasa dışı bahis, sahte yatırım tavsiyeleri ve dijital dolandırıcılığa dikkat çekti.

Finansal okuryazarlığın artık bireysel bütçe yönetiminin ötesine geçerek milli bir güvenlik ve ekonomik dayanıklılık meselesi haline geldiğini ifade eden Erdoğan, OECD verilerine atıfta bulunarak finansal bilinci yüksek toplumların manipülasyonlara karşı çok daha dirençli olduğunu aktardı. Erdoğan, bu bilincin erken yaşta kazanılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ve 18 milyon öğrenciye ulaşan "Finansal Okuryazarlık" dersi uygulamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Vatandaşın Birikimine El Uzatan Açgözlülere Fırsat Verilmeyecek"

Konuşmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) net mesajlar ve talimatlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük yatırımcıların korunmasının asli öncelik olduğunu vurguladı:

Sıkı Denetim ve Gözetim: "Denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek düzenleyici kurumların vazifesidir."

Tavizsiz Mücadele: "Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor."

Güven Ortamı: Yastık altı ya da atıl durumdaki birikimlerin üretime ve yatırıma yönelmesi için sermaye piyasalarına olan güvenin en üst seviyeye çıkarılması gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finansal sistemin refahın yanı sıra adil bir gelir dağılımı üretmesi gerektiğinin altını çizerek, programda emeği geçen kurumlara teşekkür etti ve tüm katılımcıların yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.