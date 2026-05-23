Geçtiğimiz sezon Gaziantep’teki finalde kupayı Galatasaray'a kaptıran Karadeniz fırtınası, bu kez hata yapmadı ve tarihinde 18. kez çıktığı finalde 10. kez mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götürdü.

Onuachu Yıldızlaştı, Kupa Savic'in Ellerinde Yükseldi

Trabzonspor’a şampiyonluğu getiren goller, karşılaşmanın 18. ve 79. dakikalarında Nijeryalı golcü Onuachu'dan geldi. Sergilediği muazzam performansla "Maçın Oyuncusu" seçilen Onuachu şampiyonluğun baş mimarı olurken, Konyaspor’un Muleka ile bulduğu tek gol teselliden öteye gidemedi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada ve Trabzon kent meydanında kurulan dev ekranların önünde büyük bir coşku patlaması yaşandı. Düzenlenen görkemli kupa töreninde Trabzonsporlu oyuncular madalyalarını alırken, Ziraat Türkiye Kupası; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takım kaptanı Savic’e takdim edildi. Bordo-mavili oyuncular, kupayı Antalya semalarına kaldırarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Fatih Tekke: "Zor Şartlardan Buralara Geldik"

5 sezon aradan sonra Trabzonspor'a aynı gururu yaşatan teknik direktör Fatih Tekke, maç sonu düzenlenen basın toplantısında duygu dolu açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında Konyaspor'un penaltı kaçırmasıyla oyunun kırıldığına dikkat çeken Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Konyaspor'u tebrik ediyorum. İkinci yarı özellikle penaltıda başarıya ulaşmış olsalardı kupa belki onlara daha yakın olacaktı. İlk yarı biz daha iyiydik, ikinci yarı bize nasip oldu. Çok şükür taraftarımızı mutlu ettik, camiamıza bir kez daha kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor şartlardan buralara geldik. Aksi olsaydı çok üzülürdüm. Allah'a hamdolsun, gelen taraftarı mutlu olarak gönderdik."

Basın Toplantısında "Sulu" Kutlama!

Fatih Tekke tam açıklama yaptığı sırada, toplantı salonunda renkli anlar yaşandı. Madalyaları ve ellerinde su şişeleriyle odayı basan Trabzonsporlu futbolcular, "Fatih Tekke" sloganları atarak hocalarını suyla ıslattı. Futbolcuların bu coşkulu ve neşeli baskını, basın toplantısına damga vuran en eğlenceli an oldu.

TFF’den Tebrik Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı mesajla şampiyon Trabzonspor'u kutlarken, finalist Konyaspor'u da unutmadı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: