Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kurul kararlarıyla, hem şirketlerin mali hesaplamaları hem de teknik uygulama takvimleri yeniden şekillendirildi.

İşte EPDK’nin enerji sektöründe yeni bir dönemi başlatan düzenlemelerinin öne çıkan detayları:

4 Bölgede Doğal Gaz Tarifelerine Revizyon

EPDK, dört büyük doğal gaz dağıtım şirketinin 2022-2026 yıllarını kapsayan 5 yıllık "üçüncü tarife uygulama dönemi" perakende satış tarifelerinde revizyona gitti. Yapılan düzenleme; Samgaz (Samsun), Enerya Konya, Enerya Denizli ve Torosgaz (Isparta-Budur) dağıtım şirketlerini kapsıyor.

Karar doğrultusunda, söz konusu şirketlerin:

Sistem kullanım bedelleri,

Tarife uygulama dönemine ilişkin mali hesaplamaları,

Gelir farkı düzeltmeleri sonrası oluşan net gelir gereksinimleri yeniden hesaplanarak kurallara bağlandı.

Motorinde Yeni Standart İçin Tarih Netleşti

Akaryakıt sektörünü yakından ilgilendiren teknik düzenlemede ise takvim esnetildi. EPDK, motorin türlerine yönelik "TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri Aralık 2025" standardını masaya yatırdı.

Alınan kararla, motorindeki ürün kalitesini doğrudan etkileyen "4 mikrometreden büyük partikül sayısı" özelliğinin teknik bir zorunluluk olarak yürürlüğe girme tarihi 1 Haziran 2027 olarak belirlendi. Bu ertelemeyle, piyasa aktörlerine teknik altyapı uyumu için ek süre tanınmış oldu.

Lisanssız Elektrik Üreticilerine 1 Haziran Ayarı

Kurum, yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üreten tesislere yönelik de önemli bir geçiş dönemi kuralı getirdi.