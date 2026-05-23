İşte evden çıkarken depozitosunu kesintisiz almak isteyen milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kararın detayları...

Sözleşmede Yazsa Bile Yasal Dayanağı Yok!

Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, kiracıların evi boşaltırken boya ve badana yapmak zorunda olmadığının altını çizdi. Birçok kira sözleşmesinde yer alan "Taşınmaz boyanarak teslim edilecektir" maddesinin bile artık yasal bir hükmünün kalmadığını vurgulayan Kaya, şu uyarılarda bulundu:

"Eğer duvarlara bilerek zarar vermediyseniz, yani ortada hor bir kullanım yoksa; sadece yılların getirdiği olağan eskime, solma veya tavan kirlenmesi yaşandıysa bu durum kiracının sorumluluğunda değildir. Doğal kullanım sonucu ortaya çıkan bu tür tadilat ve boya masrafları tamamen ev sahibine aittir."

Yargıtay Son Noktayı Koydu: "Doğal Eskime Kiracının Suçu Değil"

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal niteliğindeki içtihat kararında, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine atıfta bulunuldu. Karara göre; kiracı taşınmazı özenle kullanmakla yükümlü olsa da sözleşmeye uygun kullanımdan doğan eskime ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz.

Olağan Kullanım: Duvar boyalarının zamanla solması, küçük çizikler veya parkelerin matlaşması doğal yıpranmadır ve masrafı ev sahibine aittir.

Kötü Kullanım (Hor Kullanım): Duvarların kırılması, kasıtlı olarak kalıcı şekilde boyanması veya büyük hasarlar kiracının sorumluluğundadır.

Ev sahibi, somut bir "kötü kullanım" kanıtlayamadığı sürece, sadece boya bahanesiyle depozitodan kesinti yapamayacak.

Depozitonuz Haksız Yere Kesilirse Ne Yapacaksınız?

Yasaya ve Yargıtay kararlarına rağmen ev sahibinin boya masrafını depozitodan düşmesi durumunda kiracıların yasal hakları saklı. Avukat Selman Nuri Kaya, haksız kesintilere karşı izlenecek yolu şu sözlerle özetledi: