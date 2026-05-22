Diplomasi, iş dünyası ve bir araya getiren zirvede konuşan Başkonsolos İdris Fazlioski, 2025yılında Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden turistler arasında Türklerin ilk sırada yer aldığını belirterek, "Kültürel yakınlığımızı somut ticari ortaklıklara dönüştürme yolunda güçlü bir adım atıyoruz" dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki köklü tarihi, ticari ve kültürel bağları daha da güçlendirmeyi amaçlayan “Macedonia Connect – Kültür, Gastronomi ve Turizm Buluşması”, Grand Cevahir Hotel & Convention Center Şişli’de geniş katılımla gerçekleştirildi. İş dünyası, diplomasi, turizm ve kültür çevrelerini aynı çatı altında buluşturan etkinlikte; iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri, yatırım fırsatları ile turizm ve gastronomi alanındaki ortak potansiyel kapsamlı şekilde ele alındı.

Yoğun ilgi gören buluşmaya; Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljević, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Malezya İstanbul Başkonsolosu Amiri Bakar ve Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani katıldı.

Diplomatik temsilcilerin yanı sıra iş ve turizm dünyasının önemli isimleri de etkinlikte yer aldı. Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Cevahir Holding Yönetim Kurulu Üyesi Eser Cevahir, Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Banu Dedeman ve Murat Dedeman ile turizm sektörünün önde gelen temsilcileri programda hazır bulundu.

“Macedonia Connect”, yalnızca kültür ve turizm odaklı bir tanıtım etkinliği olmanın ötesine geçerek; Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine, ekonomik ilişkilerin güçlenmesine ve kültürel yakınlığın daha ileri taşınmasına yönelik önemli bir platform niteliği taşıdı.

"İstanbul'da Yeni Köprüler İnşa Ediyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, dünya kültürlerinin kavşağı olan İstanbul’da bu buluşmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yalnızca bir tanıtım yapmadıklarını, iki ülke arasında yeni köprüler kurduklarını vurgulayan Fazlioski, şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz 'Macedonia Connect' buluşmasıyla, sadece kültürel bağlarımızı tazelemekle kalmıyor; aynı zamanda turizm ve gastronomi alanlarındaki ortak potansiyelimizi ticari ortaklıklara dönüştürme yolunda güçlü bir adım atıyoruz. Osmanlı, Bizans ve Avrupa kültürlerinin izlerini bir arada taşıyan Kuzey Makedonya; Üsküp'teki TaşKöprü'den UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ohrid Gölü'ne, Mavrovo'dan Matka Kanyonu'na kadar eşsiz doğal ve kültürel zenginliklere sahip. Ülkelerimiz arasındaki bu dostane ilişkilere dayanan iş birliğimiz her dönemde daha da güçlenerek devam ediyor. Bizim görevimiz; hedeflerimiz doğrultusunda ortak çıkarlarımızı önceleyerek erdemli ve vizyoner bir iş birliği ortaya koyabilmek’’

Başkonsolos Fazlioski ayrıca " Sıcak misafirperverliğimiz ve ulaşım kolaylığı sayesinde turizm potansiyelimiz istikrarlı şekilde artıyor. 2025yılında Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden yabancı turistler arasında Türk turistler ilk sırada yer almıştır. Bunun yanında vatandaşlarımızın önemli bir bölümü de Türkiye’yi, özellikle İstanbul’u ve Marmara Bölgesi’ni ziyaret etmektedir" diyerek karşılıklı turizm hareketliliğinin altını çizdi.

Dostluk; Kültür, Gastronomi ve Turizmle Görünür Kılınıyor

Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu Başkanı Mehmet Gözcü ise konuşmasında iki ülke arasındaki ortak tarihe ve kültürel yakınlığa vurgu yaptı. Platform olarak bugüne kadar konsolosluklar, odalar, organize sanayi bölgeleri ve federasyonlarla 16 büyük buluşma gerçekleştirdiklerini belirten Gözcü şöyle konuştu:

"Macedonia Connect ile Kuzey Makedonya ve Türkiye dostluğunu kültür, gastronomi ve turizm başlıkları üzerinden daha görünür kılmayı amaçladık. İnanıyoruz ki bu etkinlik, iki ülke arasında yepyeni iş birliklerine ve stratejik ortaklıklara çok güçlü bir katkı sunacak."

Uzman İsimler Kuzey Makedonya Potansiyelini Tartıştı

Zirve kapsamında, iki ülkenin turizm profesyonellerini bir araya getiren panel düzenlendi. Kuzey Makedonya’nın turizm destinasyonlarının ve gastronomi değerlerinin masaya yatırıldığı panelde; Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Dime Rataykoski, FEST Travel Kurucusu Faruk Pekin ve TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı M. Tümay İmamoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler, iki ülke arasındaki kültürel turizm rotalarını geliştirecek önerileri katılımcılarla paylaştı.

B2B Görüşmeleriyle Yeni Ticari Anlaşmaların Kapısı Aralandı

Zirvenin en dinamik bölümlerinden birini oluşturan B2B (İkili İş Görüşmeleri) seanslarında ise Türk ve Makedon firma temsilcileri birebir görüşmeler yaptı. Sektör profesyonelleri, turizm ve ticaret alanlarında yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması adına son derece verimli temaslarda bulunarak geleceğe yönelik stratejik ortaklıkların zeminini hazırladı.