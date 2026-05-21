50 farklı ülkeden 1300’ü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta konuşan Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesele barıştaki rolüne dikkat çekerek ordunun caydırıcı gücünü vurguladı.

"Türk Ordusu Barışın ve İstikrarın Ordusudur"

Konuşmasında Türk ordusunun tarih boyunca yıkıcı değil, her zaman ihya edici bir rol üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ordusu barışın, huzurun ve istikrarın ordusudur. Tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir canlıya veya şehre zarar vermemiştir. Dünyada kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marş olan İstiklal Marşımızda da ifade edildiği gibi; Türk ordusu istiklalin ordusudur."

2500 Yıllık Kurmay Akıl ve Çaka Bey Vurgusu

Tatbikatın gerçekleştirildiği toprakların denizcilik tarihindeki önemine değinen Erdoğan, EFES-2026’nın sıradan bir askeri hazırlığın çok ötesinde anlamlar taşıdığını ifade etti. Alanın, Malazgirt’ten on yıl sonra Çaka Bey tarafından fethedilerek ilk büyük tersanelerden birinin kurulduğu yer olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi, barışı tesis etmenin nasıl bir irade gerektirdiğinin numunesi var" dedi.

"Küresel Denge Değişirken Türkiye Kilit Konumda"

Dünyanın çok kutuplu ve çok aktörlü yeni bir güvenlik mimarisine doğru hızla evrildiğini kaydeden Erdoğan, küresel statükonun sarsıldığı bu dönemde Türkiye’nin üstlendiği stratejik rolü anlattı:

Çok Kutuplu Dünya: Güvenlik paradigmalarının değiştiği ve uluslararası hukukun itibar kaybettiği dinamik bir süreçten geçiliyor.

Kilit Rol: Geleceğe dair karamsar senaryoların yazıldığı bir dönemde Türkiye, başta bölgesel barış olmak üzere her alanda kendisini kilit konuma getirmeyi hedefliyor.

Dengeli Dış Politika: Doğu ile olan güçlü bağlar korunurken Batı ile diyalog artırılıyor; Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir iş birliği ağı yürütülüyor.

"Savaşa Yatırım Yapanların Karşısında Duracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel kriz bölgelerine ve yaşanan insani dramlara da değinerek Türkiye'nin duruşunun net olduğunu şu sözlerle özetledi:

"Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Konuşmasının sonunda tarih boyunca Türk milletiyle dost olmanın kazandırdığı güvene dikkat çeken Erdoğan, bu "güven cephesinin" sarsılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, tatbikatta görev alan Türk askeri ile dost ve müttefik ülke personeline teşekkürlerini iletti.