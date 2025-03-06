Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik psikolojik tacizin engellenmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çalışanların kişisel hayatlarının korunması gerektiği ve soruşturma sürecinde özel hayatlarının gizliliğine özen gösterilmesi gerektiği belirtildi. Psikolojik tacize maruz kalan çalışanlar için, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi platformlara başvurulabileceği ifade edildi.

Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, iş yerlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırılarak, ülke genelinde politika belirleme, eğitim faaliyetlerini koordine etme ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına hız verileceği kaydedildi.

Genelge, iş yerlerinde psikolojik taciz iddialarının soruşturulmasında gizliliğin korunmasına ve gerçeğe aykırı iddialarla kurumların itibarına zarar verilmemesine dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı. Bu süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerektiği ifade edilen genelge, iş yerlerinde psikolojik tacize karşı etkin bir mücadele başlatılmasını amaçlıyor.