TV programcısı Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve Acun Medya’daki iş ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Acun Medya Genel Koordinatörü olan Yontunç’un, Survivor programının çekimleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle yakalama kararının henüz uygulanamadığı belirtiliyor.

Yontunç hakkında çıkarılan yakalama kararının hangi soruşturma dosyası kapsamında alındığına ilişkin ise şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın içeriği ve kapsamı belirsizliğini korurken, gelişme medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Acun Medya cephesinden ya da Esat Yontunç’un avukatlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yargı sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Esat Yontunç kimdir?

1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Esat Yontunç, eğitimine Moda Koleji’nde başlamış, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çocukluk yıllarından itibaren Acun Ilıcalı ile yakın bir dostluğu bulunan Yontunç, Ilıcalı’nın ailesini kaybettiği trafik kazasının ardından bir süre ailesinin yanında kalmasıyla da kamuoyunda bilinen bir isim olmuştur.

Medya kariyerine saha ve kamera arkasında adım atan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı’nın televizyon dünyasında tanınmasını sağlayan “Acun Firarda” programında kameraman olarak görev yapmıştır. Zaman içinde bu iş birliği güçlü bir ortaklığa dönüşmüş ve ikili birlikte Acun Medya’yı kurmuştur. Yontunç, şirketin ortaklarından biri olarak özellikle Survivor başta olmak üzere TV8 ekranlarında yayınlanan birçok projede yapımcı kimliğiyle yer almıştır.

Özel hayatında ise 2008 yılında Sine İçli ile evlenen Esat Yontunç’un bu evliliği 2010 yılında sona ermiştir. Daha sonra Burcu Esmersoy ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Yontunç, uzun yıllar birlikte olduğu modacı Hande Gülşen ile evlenmiştir.