Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erzincan’da merkeze bağlı Beşsaray köyünde ikamet eden, toplumsal barışın sağlanmasında önemli rol oynayan Ahmet Uğurlu, Erzincan’da saygı gören kanaat önderi olarak biliniyor. Hıdır Abdal Sultan Ocağı dedelerinden olan Uğurlu, katıldığı etkinlikler ve yaptığı konuşmalarla birleştirici bir rol üstlenerek farklı kesimlerden insanları bir araya getirmesiyle biliniyor.