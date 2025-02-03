Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılışına katıldı. Törende konuşan Erdoğan, açılışı yapılan külliye hakkında bilgiler vererek, eğitim alanında son 22 yılda yapılan yatırımlara dikkat çekti. Erdoğan, "22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim en öncelikli alanlarımızdan biri oldu. 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7.5 milyar lira iken, bugün bu tutar 2 trilyon 186 milyarı geçti. Derslik sayısını 367 binden 735 bine çıkardık. Son 20 yılda 820 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de temel ilke olarak benimsediklerini belirten Erdoğan, engelli öğretmenlerin istihdamına büyük önem verdiklerini söyledi. "2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz" diyen Erdoğan, Bakanlığın yakın zamanda duyuruya çıkacağını ve tüm engelli öğretmen adaylarına başarılar dilediğini ifade etti.

Erdoğan, ayrıca öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına da değinerek, "Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda hassasız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimde yapılan yatırımların meyvelerini verdiğini vurgulayan Erdoğan, uluslararası değerlendirme raporlarına göre Türkiye’nin fen bilimleri ve matematik alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. "Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 4’üncü sınıf düzeyinde fen bilimlerinde birinci, matematikte ikinci sırada yer alıyor. Eğitim politikamızın ve çalışma yöntemlerimizin ne kadar isabetli olduğunu bu başarılar açıkça gösteriyor" diye konuştu.

Eğitim alanındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Öğretmen yetiştirme modellerini geliştirmek ve eğitim standartlarını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Akademisi’ni kurduk. Öğretmen adaylarımızı mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürecek eğitim süreci ile öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyeceğiz" dedi.

Son olarak, dijital bağımlılıkla mücadele konusuna da değinen Erdoğan, "Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. 2025 yılında dijital mecra, oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız" ifadelerini kullandı.