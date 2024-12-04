Asgari Ücrette Enflasyon Hesabı

Erbakan, 2025 için öngörülen enflasyon oranlarının gerçekçi olmadığını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

Enflasyon beklentisi: Resmi tahminlerin aksine, 2025 enflasyonunun %35-40 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

Resmi tahminlerin aksine, 2025 enflasyonunun %35-40 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi. 24 bin lira önerisi: Yalnızca enflasyon farkı göz önüne alınırsa, asgari ücretin 24 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Büyümeden Pay Verilirse 34 Bin Lira

Erbakan, ekonomik büyümeden 20 yıldır asgari ücrete pay eklenmediğini belirterek, “Büyümeden bugüne kadar verilmemiş pay da eklendiğinde asgari ücretin bilimsel hesaplarla 34 bin lira olması gerektiği ortaya çıkıyor” dedi. Hedeflerinin, emekçinin enflasyona ezdirilmeden hakkını alması olduğunu kaydetti.

Türk-İş’ten Destek

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay ise mevcut asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini, 17 bin lirayla bir ailenin geçinmesinin mümkün olmadığını ifade etti. “Bırakın bir ay geçinmeyi, insanlar 10 gün dahi geçinemiyor” diyerek asgari ücretin yaşam standartlarını karşılayabilecek seviyeye yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Erbakan, Türk-İş’in ardından Hak-İş ve DİSK genel merkezlerini de ziyaret ederek görüşlerini paylaştı. Asgari ücret tespit komisyonunun önümüzdeki hafta başlayacak çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.