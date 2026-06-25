Üç Belediye Başkanı AK Parti’ye Katıldı: Rozetleri Erdoğan Taktı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda dikkat çeken bir katılım gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı siyasi partilerden gelen üç belediye başkanına AK Parti rozetlerini taktı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, AK Parti'nin 11,5 milyonu aşan üye sayısıyla dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olduğunu belirterek, teşkilat mensuplarına birlik, hizmet ve gönül siyaseti vurgusu yaptı. Sosyal medyanın siyasette oluşturduğu "etkileşim avcılığı" anlayışını eleştiren Erdoğan, siyasetçilerin vatandaşla doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasının ardından partiye katılan belediye başkanları kamuoyuna tanıtıldı. CHP'den daha önce istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den dün ayrılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti saflarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç belediye başkanına rozetlerini takarak "AK Parti ailesine hoş geldiniz" mesajı verdi. Törende ilk olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ardından Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve son olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan kürsüye çıktı. Özarslan'ın rozet takma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi dikkat çekti.

Erdoğan konuşmasında, AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla büyümeye devam ettiğini belirterek, partiye katılan yeni isimlerle birlikte yerel yönetimlerde vatandaşlara daha güçlü hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Üç belediye başkanının AK Parti'ye katılımı, yerel siyasette yeni bir hareketlilik olarak değerlendirilirken, parti yönetimi önümüzdeki dönemde de farklı siyasi çevrelerden katılımların sürebileceği mesajını verdi.