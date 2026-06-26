Sanayi ürünlerinden elde edilen satışlar 2024 yılında 18,8 trilyon TL seviyesinde bulunurken, 2025'te yaklaşık yüzde 28 artış göstererek tarihi seviyeye çıktı.

Gıda ilk sırada, otomotiv üçüncü sırada

Üretimden elde edilen toplam satışların yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Ana metal sanayi yüzde 10,2 ile ikinci sırada yer alırken, motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler imalatının payı yüzde 9,7 oldu. Fabrikasyon metal ürünleri ise yüzde 6,1 pay aldı.

Yüksek teknolojinin payı yüzde 3,6

Teknoloji düzeyine göre yapılan sınıflandırmada yüksek teknoloji ürünleri, toplam imalat sanayi satışlarının yalnızca yüzde 3,6'sını oluşturdu. Düşük ve orta-düşük teknoloji ürünlerinin payı yüzde 67,5, orta-yüksek teknoloji grubunun payı ise yüzde 28,8 olarak hesaplandı.

Ara malları üretimin lokomotifi oldu

Ana sanayi gruplarına göre değerlendirildiğinde, üretimden elde edilen satışların yüzde 43,8'i ara mallarından oluştu. Dayanıksız tüketim malları yüzde 23,7, sermaye malları ise yüzde 21,8 pay aldı.

Otomobil üretimi 1,2 milyon adedi geçti

Türkiye'de 2025 yılı boyunca;

1 milyon 216 bin 140 adet otomobil

774 bin 970 motosiklet

8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu

334 milyon tonun üzerinde hazır beton

1 milyon 266 bin 183 kombi

9 milyon 557 bin ton deterjan ve yıkama ürünleri üretildi.

Otomotiv üretiminin merkezi Kocaeli ve Bursa

Motorlu kara taşıtı imalatından elde edilen satışların yüzde 83,1'i beş ilde gerçekleşti. İlk sırada yüzde 34 ile Kocaeli yer alırken, Bursa yüzde 29,8, Sakarya yüzde 11,8, Aksaray yüzde 3,9 ve İzmir yüzde 3,6 pay aldı.

Fason üretimde giyim sektörü önde

İmalat sanayisinde fason üretimin en büyük bölümünü yüzde 32,3 ile giyim eşyaları oluşturdu. Tekstil ürünleri yüzde 17,6, fabrikasyon metal ürünleri ise yüzde 9,3 pay ile sıralandı.

Sanayi üretim verileri, Türkiye'de üretim ve satış hacminin güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyarken, yüksek teknoloji ürünlerinin toplam üretim içindeki sınırlı payı ise katma değerli üretimin artırılması gerektiğine işaret etti.