Bakanlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Bolat, Venezuela’da meydana gelen deprem nedeniyle Türk milleti ve hükümeti adına taziyelerini ileterek, Türkiye’nin arama-kurtarma ve insani yardım çalışmalarında Venezuela’nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Diplomatik ağ genişledi

Türkiye’nin 1998 yılında başlattığı ve 2006’da güncellediği Latin Amerika ve Karayipler Açılım Politikası’nın somut sonuçlar verdiğini ifade eden Bolat, 2002 yılında bölgede yalnızca 6 olan Türk diplomatik temsilciliği sayısının bugün 20’ye ulaştığını kaydetti. Latin Amerika ülkelerinin Türkiye’deki diplomatik varlığının da güçlendiğine dikkat çeken Bolat, bölgede ticaret müşavirliklerinin yaygınlaştırıldığını belirtti.

Yatırımcıya vergi avantajı ve tek durak ofis

Küresel ekonomide artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinin son 23 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Bolat, ülkenin ekonomik büyüklüğünün 1,1 trilyon doların üzerine çıktığını söyledi.

Uluslararası yatırımcıları teşvik etmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yaptıklarını aktaran Bolat, kurumlar vergisinin yatırımcılar için yüzde 25’ten yüzde 12,5’e indirildiğini, izin ve ruhsat işlemlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlayan “Tek Durak Ofis” uygulamasının hayata geçirildiğini ifade etti.

Ticaret hacmi 16,4 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Latin Amerika-Karayipler bölgesi arasındaki ticaretin son çeyrek yüzyılda dikkat çekici bir büyüme kaydettiğini belirten Bolat, 2000 yılında 920 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2025 itibarıyla 16,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Toplam ticaretin 5,7 milyar dolarını Türkiye’nin ihracatının, 10,6 milyar dolarını ise bölgeden yapılan ithalatın oluşturduğunu kaydeden Bolat, 2026 yılının ilk beş ayında ticaret hacminin yüzde 15,7 artışla 8,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin bölgeye ihracatında altın, mücevher, demir-çelik, otomotiv ürünleri, çimento ve petrol yağları öne çıkarken; ithalatta canlı büyükbaş hayvan, işlenmemiş altın, soya fasulyesi, kahve, pamuk ve taş kömürü başlıca kalemler arasında yer aldı.

688 Latin Amerika sermayeli şirket faaliyet gösteriyor

Bolat, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren Latin Amerika ve Karayip sermayeli şirket sayısının 688’e ulaştığını belirterek, bu şirketlerin toplam yatırım stokunun 3,4 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türk yatırımcıların bölgedeki doğrudan yatırım stokunun ise 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Bolat, liman işletmeciliğinden enerjiye, turizmden inşaata kadar birçok alanda Türk şirketlerinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

MERCOSUR ile iş birliği vurgusu

Türkiye’nin Şili ve Venezuela ile serbest ticaret anlaşmalarına sahip olduğunu hatırlatan Bolat, bölge ülkeleriyle çeşitli ekonomik iş birliği mekanizmalarının aktif şekilde çalıştığını ifade etti.

Avrupa Birliği ile MERCOSUR arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının yakından takip edildiğini belirten Bolat, Türkiye’nin AB ile yaklaşık 30 yıllık Gümrük Birliği deneyiminin, MERCOSUR ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir avantaj sağlayabileceğini dile getirdi.

Türk müteahhitlerden 1,6 milyar dolarlık proje

Türk müteahhitlik sektörünün Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde bugüne kadar toplam 45 proje üstlendiğini açıklayan Bolat, bu projelerin toplam değerinin 1,6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türk dizileri Latin Amerika’da büyük ilgi görüyor

Kültürel ilişkilerin de ekonomik bağları desteklediğini vurgulayan Bolat, Türk dizilerinin Latin Amerika’da geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin yıllık yaklaşık 610 milyon dolarlık dizi ve film ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, bunun yüzde 22’sinin Amerika kıtasına yapıldığını, Amerika pazarına yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 40’ının ise Latin Amerika ülkelerine ulaştığını söyledi.

Şili, Arjantin, Kolombiya, Peru, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede Türk yapımlarına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Bolat, bu ilginin Türkçe öğrenimine yönelik talebi de artırdığını kaydetti. Bolat, Türkiye ile Latin Amerika arasında ortak yapımlar, senaryo ve format paylaşımı gibi alanlarda yeni iş birliklerinin geliştirilebileceğini sözlerine ekledi.