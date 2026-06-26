Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar 1.339 çift faizsiz evlilik kredisinden yararlandı. Gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de yoğun ilgi görüyor.

81 ilde uygulanan proje kapsamında şartları sağlayan çiftlere yalnızca finansal destek değil, evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti de sunuluyor. Güncellenen kriterlere göre gelir şartı asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, her iki eşin 18-25 yaş arasında olması halinde 200 bin TL, eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması durumunda ise 250 bin TL faizsiz kredi veriliyor. Krediler, 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeli olarak kullandırılıyor.

Trabzon İlk Sırada

Bölgedeki en yüksek yararlanıcı sayısı 561 kişiyle Trabzon'da kaydedildi. Kentte 2 bin 47 başvurudan şartları karşılayanlar destek almaya hak kazandı.

Rize'de bugüne kadar 286 çift, Giresun'da 263 çift, Artvin'de 120 çift, Gümüşhane'de ise 109 çift evlilik kredisinden yararlandı. Gümüşhane'de hak sahiplerine toplam 19,8 milyon liralık ödeme yapıldı.

Gözler Yaş Sınırında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, evlilik kredisindeki üst yaş sınırının 40'a çıkarılabileceğine yönelik açıklaması Doğu Karadeniz'de olumlu karşılandı.

Vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri ve evlilik yaşının yükselmesi nedeniyle mevcut yaş kriterlerinin günümüz şartlarını karşılamadığını belirtiyor. Birçok kişi üst yaş sınırının en az 35, hatta 40 yaşına yükseltilmesini isterken, bazı vatandaşlar ise yaş şartının tamamen kaldırılarak sadece ilk evlilik kriterinin esas alınmasını savunuyor.

"Kalıcı Çözüm İstihdam"

Projeye destek veren vatandaşların bir bölümü ise tek başına kredi desteğinin yeterli olmayacağını düşünüyor. Gençlerin evlilik sonrası ekonomik sıkıntılar yaşamaması için istihdam olanaklarının artırılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, kalıcı çözümün iş imkânı sağlanması olduğunu ifade ediyor.

Ekonomik koşulların ağırlaştığı bir dönemde gençlere sunulan faizsiz evlilik kredisi önemli bir destek olarak görülürken, proje kapsamında yaş kriterine ilişkin yapılması beklenen düzenlemenin binlerce yeni çifti kapsaması bekleniyor.