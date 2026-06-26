Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, yangın sezonuna ilişkin hazırlıkları Edremit'te değerlendirdi. Şen, Çanakkale ve Akhisar'da konuşlu iki Bayraktar TB2'nin bölgeyi sürekli taradığını belirterek, termal sistemler sayesinde yalnızca çıkan yangınların değil, yangın riski oluşturan aşırı ısınmaların da anında tespit edildiğini söyledi.

Hava filosu güçlendirildi

Yangınlarla mücadelede hava filosunun da genişletildiğini ifade eden Şen, bölgede iki yangın söndürme helikopterinin görev yaptığını, haziran ayında iki amfibi uçağın hizmete girdiğini, 1 Temmuz itibarıyla ise iki uçağın daha Balıkesir'de konuşlandırılacağını açıkladı.

Helikopterlerin hazırlık süresinin alınan önlemlerle 12 dakikadan 8-9 dakikaya indirildiğini belirten Şen, uçakların ise ihbarın ardından yaklaşık 15 dakika içinde havalanabildiğini kaydetti.

800'ü aşkın personel görev başında

Yangınla mücadelede en büyük gücün kara ekipleri olduğunu vurgulayan Şen, bölgede 71 arazöz, 23 su ikmal aracı, 29 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 600 yangın işçisinin hazır beklediğini söyledi.

Balıkesir genelinde 29 yangın kulesi ile 29 yangın yönetim merkezinin aktif olarak çalıştığını belirten Şen, teknik personellerle birlikte toplam 800'den fazla görevlinin yaz boyunca teyakkuz halinde olacağını ifade etti.

Helikopterlerin hızlı müdahalesi için il genelinde 114 yangın havuzu ile farklı kurumlara ait 129 gölet ve barajın kullanılabildiğini söyleyen Şen, Edremit Körfezi ve Marmara Denizi'nden de su ikmali yapılabildiğini dile getirdi.

Çiftçilere yangın tüpü uyarısı

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilere de çağrıda bulunan Musa Şen, geçen yıl orman dışı alanlarda çıkan 434 yangına müdahale edildiğini hatırlattı.

Bu yıl hasadın başlamasının ardından ilk 10 günde 34 tarla yangını yaşandığını belirten Şen, biçerdöver ve diğer hasat makinelerinde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurulmasını, ayrıca yangın koordinasyon kurulu kararları doğrultusunda traktörlere bağlı su tankerlerinin hazır edilmesini istedi.

Yetkililer, teknolojik erken uyarı sistemleri ile güçlü hava ve kara filosunun koordineli çalışması sayesinde olası yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını hedefliyor.